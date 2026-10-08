Nuovo arrivo in casa Picco Lecco: Grace Colla è la nuova palleggiatrice

A 18 anni ha già maturato esperienze importanti nel settore giovanile e avuto l’opportunità di esordire in Serie A1 con Cuneo in Challenge Cup

“Mi ha convinta la possibilità di entrare a far parte di un progetto importante”

LECCO – La Orocash Picco Lecco prosegue la costruzione del roster per la prossima stagione con l’arrivo della palleggiatrice Grace Colla, classe 2008, giovane talento che ha già maturato esperienze importanti tra settore giovanile e prime occasioni ad alto livello.

Nata a Genova, 18 anni e 170 centimetri di altezza, Colla si descrive attraverso tre caratteristiche: determinata, curiosa e solare. Il suo percorso nella pallavolo è iniziato nella città natale con la maglia della Wonder Normac, società con cui ha completato gran parte del settore giovanile, arrivando fino alle finali nazionali Under 16.

Successivamente il trasferimento a Cuneo, dove ha affrontato il campionato Under 18. Proprio al termine di quella stagione è arrivata una delle esperienze più significative della sua giovane carriera, con la convocazione in prima squadra per l’ultima partita di Challenge Cup a Perugia.

“A fine stagione coach Pintus mi ha convocata con la prima squadra per l’ultima partita di Challenge Cup a Perugia e mi ha dato la possibilità di entrare in campo per alcuni punti. Calpestare il taraflex di Perugia in una partita di Serie A1 è stata un’emozione enorme. Ringrazio ancora coach Pintus per la fiducia e per avermi regalato questa opportunità”, racconta Colla.

Nella stagione successiva la palleggiatrice ha vestito la maglia di Busnago, disputando il campionato di Serie B2 e l’Under 18. Un’altra tappa nel suo percorso di crescita tecnica e personale, prima della chiamata della Picco Lecco.

Una scelta maturata con convinzione, come spiega la stessa giocatrice: “Ho scelto Picco perché è una squadra che avevo già affrontato da avversaria nella scorsa stagione e che mi aveva colpita per la serietà della società e la competitività delle sue squadre. Mi ha convinta la possibilità di entrare a far parte di un progetto importante, crescere e mettermi alla prova nei diversi campionati. Sono felice di essere qui e voglio dare il mio contributo”.

A Lecco arriva una palleggiatrice attenta ai dettagli e alla costruzione dell’intesa con le compagne, pronta a mettersi a disposizione del gruppo. “Alla squadra porto tanta voglia di lavorare, di imparare e di fare gruppo. Come palleggiatrice cerco sempre di conoscere le mie attaccanti e costruire con loro una buona sintonia. Mi piace lavorare sui dettagli e dare il massimo sia in allenamento sia in partita”.

Nel suo percorso sportivo c’è anche la scelta di lasciare la propria città per inseguire la passione per la pallavolo. Un’esperienza che, racconta Colla, le ha permesso di crescere anche sul piano personale.

“La pallavolo mi ha insegnato a impegnarmi e a mettermi in gioco, anche lontano dalla mia città. Per seguire questo sogno ho cambiato abitudini e contesti, crescendo molto come persona. Ora sono pronta a dare tutta me stessa per questa maglia e non vedo l’ora di condividere con tutti le emozioni della stagione. Vi aspettiamo in palestra: il vostro sostegno può darci una spinta in più. Forza Picco!”.

Con l’arrivo di Grace Colla, la Picco Lecco aggiunge quindi al proprio gruppo una giovane regista pronta a proseguire il proprio percorso di crescita in maglia biancorossa e a mettersi a disposizione della squadra.