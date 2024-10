Oggiono. Il francese Rolland vince la 96^ edizione de “Il Lombardia U23”

Sulle strade brianzole con partenza e arrivo ad Oggiono il francese ha vinto. Con lui sul podio il toscano Federico Savino (2°) e lo sloveno Gal Glivar (3°)

OGGIONO – Il francese Brieuc Rolland si è aggiudicato la 96^ edizione de “Il Lombardia U23”, portando alla vittoria la Groupama FDJ Continental in una gara combattutissima. La gara riservata agli Under 23, si è svolta oggi, sabato, a Oggiono e ha visto 157 ciclisti al via, pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo di 170,6 chilometri. Al termine di una corsa caratterizzata da continui saliscendi, e dopo aver superato l’ultima asperità della Marconaga di Ello, a soli 6 km dal traguardo, Rolland ha vinto in volata battendo il toscano Federico Savino (Soudal Quick Step Devo) e lo sloveno Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z), rispettivamente secondo e terzo.

Decisivo è stato l’arrivo al fotofinish, con Rolland che ha trovato lo spunto vincente dopo 3h 51’57” di corsa alla media di 44,130 km/h. Savino ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore, mentre Glivar ha chiuso sul terzo gradino del podio. Il norvegese Embret Svestad Bardseng (Arkea b&B Hotels Continental), quarto classificato, è stato protagonista di una gara particolarmente combattuta, dimostrando grande grinta e determinazione.

La gara ha visto i corridori affrontare quattro giri di un circuito ondulato attorno a Oggiono, prima di dirigersi verso il temibile Ghisallo, seguito dalle salite di Villa Vergano, Colle Brianza e, infine, la Marconaga di Ello.

Al termine della competizione, dietro ai primi quattro si sono piazzati Garin Kelley, del Team SkyLine, che ha chiuso in quinta posizione a 46” di ritardo, seguito dal belga Thomas Mennen (Bingoal WB Development) e dall’italiano Matteo Ambrosini (MBHBank Colpack Ballan CSB), rispettivamente sesto e settimo. L’inglese David Golliker, compagno di squadra del vincitore, si è classificato ottavo, mentre il nono posto è andato allo svizzero Nils Aebersold (Lidl Trek Future Racing) e il decimo al danese Tore Troelsen (Team ColoQuick).

La Classica delle Foglie Morte è invece in calendario per sabato 12 ottobre, con partenza da Bergamo e arrivo a Como lungo un percorso di 252 km. Nel finale si scalano Ghisallo, Colma di Sormano e San Fermo della Battaglia prima dell’arrivo sul lungolago di Como.