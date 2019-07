1^ edizione della Bosisio Trail, una domenica di corsa

Domenica 21 luglio la prima edizione della gara

Accanto alla competitiva di 12 Km, una gara di 5 Km aperta a tutti

BOSISIO PARINI – Conto alla rovescia per la 1^ edizione della Bosisio Trail, gara competitiva organizzata dall’Us Bosisio Parini sulla distanza di 12 Km in programma domenica 21 luglio.

La gara partirà dalla zona Precampel. Il tracciato costeggia tutto il lago lungo la ciclo-pedonale fino ad arrivare nel comune di Rogeno e, sempre stando nei pressi della sponda del lago, una volta arrivati alla Limonaia si torna indietro dai boschi, passando dalla frazione di Garbagnate Rota per poi andare nei prati di Bosisio Parini e concludere la fatica sempre nel luogo della partenza.

Le iscrizioni si possono fare on-line tramite il sito www.usbosisio.it/trail oppure ci si può iscrivere anche alla domenica mattina. La partenza della gare è fissata alle 10. In concomitanza ci sarà anche una camminata di 5 Km aperta a tutti (iscrizioni sul posto il giorno della gara).

Per i concorrenti della gara di 12 Km ci sarà un ricco pacco gara e diversi premi per la varie categorie, per la camminata di 5 km ci sarà un piccolo gadget per i partecipanti e 1 buono per panino e salamella e 1 bibita.