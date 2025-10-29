A Oggiono oltre 600 alunni per i giochi sportivi studenteschi

Una grande festa di sport, amicizia e condivisione

L’iniziativa, oltre alla competizione, ha voluto ricordare i valori più autentici dello sport

OGGIONO L’istituto comprensivo di Oggiono ha ospitato la fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi, un appuntamento che ha coinvolto oltre 600 alunni tra scuola primaria e secondaria. Una mattinata di sole ha fatto da cornice a una grande festa di sport, amicizia e condivisione, capace di unire otto diverse annate scolastiche in un’unica, entusiasmante esperienza.

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Atletica Oggiono, guidata dal signor Longhi, e al prezioso contributo dei volontari che hanno garantito la sicurezza e l’organizzazione lungo il percorso. Presente per tutta la mattinata anche consigliere con delega allo sport Marcello Muscariello, che ha voluto essere vicino ai ragazzi, incoraggiandoli e condividendo con loro l’entusiasmo della giornata. Un ringraziamento speciale arriva dai professori Sozzi e Righetti, con il supporto della docente di motoria Andrea Ferrari e della docente Daniela Corti, che esprimono grande soddisfazione per il successo dell’evento.

L’iniziativa, oltre alla competizione, ha voluto ricordare i valori più autentici dello sport, impegno, rispetto e determinazione, come ben ha sottolineato Anna Danesi, campionessa del mondo di pallavolo, nel suo discorso al Quirinale: “Voglio dire una cosa semplicissima: fate sport. Fatelo a scuola e nel tempo libero, di giorno, di sera e, se necessario, anche di notte. Non ascoltate chi dice che lo sport è nemico dello studio, perché lo sport allena la concentrazione, rafforza il corpo e la mente e vi darà quella determinazione che vi aiuterà anche tra i banchi”.

Un messaggio che oggi, tra corse, sorrisi e applausi, è sembrato risuonare forte nel cuore di tutti i partecipanti.

Le classifiche

3^ primaria M

1° Bottazzi Nicolò

2° Limonta Simone

3° Corti Leonardo

1^ Spreafico Matilde

2^ Ferrieri Lea

3^ Pezzino Giada

1° Pozzi Andrea

2° Khrichenko Daniil

3° Dell’Aquila Paolo

1^ Micheli Giada

2^ Antonelli Benedetta

3^ Bonaiti Emma

1° Scalinci Enea

2° Cavicchioni Mattia

3° Bartesaghi Riccardo

1^ Bona Martina

2^ Panzeri Asia

3^ Negri Caterina

1° Montano Gabriel

2° Nechar Bilal

3° Turati Luca

1^ Masserini Isabel

2^ Scalinci Alice

3^ Bottazzi Mia

1° Colombo Christian

2° Banneik Ilyas

3° Ruffinoni Giulio Italo

1^ Straniero Giulia

2^ Erma Elisa

3^ Brusadelli Giulia

1° Tentori Gianluca

2° Longoni Paolo

3° Kajana Noel

1^ Brusadelli Emma

2^ Redaelli Viola

3^ Naciri Saffia