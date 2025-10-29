A Oggiono oltre 600 alunni per i giochi sportivi studenteschi

Una grande festa di sport, amicizia e condivisione

OGGIONO L’istituto comprensivo di Oggiono ha ospitato la fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi, un appuntamento che ha coinvolto oltre 600 alunni tra scuola primaria e secondaria. Una mattinata di sole ha fatto da cornice a una grande festa di sport, amicizia e condivisione, capace di unire otto diverse annate scolastiche in un’unica, entusiasmante esperienza.

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Atletica Oggiono, guidata dal signor Longhi, e al prezioso contributo dei volontari che hanno garantito la sicurezza e l’organizzazione lungo il percorso. Presente per tutta la mattinata anche consigliere con delega allo sport Marcello Muscariello, che ha voluto essere vicino ai ragazzi, incoraggiandoli e condividendo con loro l’entusiasmo della giornata. Un ringraziamento speciale arriva dai professori Sozzi e Righetti, con il supporto della docente di motoria Andrea Ferrari e della docente Daniela Corti, che esprimono grande soddisfazione per il successo dell’evento.

L’iniziativa, oltre alla competizione, ha voluto ricordare i valori più autentici dello sport, impegno, rispetto e determinazione, come ben ha sottolineato Anna Danesi, campionessa del mondo di pallavolo, nel suo discorso al Quirinale: “Voglio dire una cosa semplicissima: fate sport. Fatelo a scuola e nel tempo libero, di giorno, di sera e, se necessario, anche di notte. Non ascoltate chi dice che lo sport è nemico dello studio, perché lo sport allena la concentrazione, rafforza il corpo e la mente e vi darà quella determinazione che vi aiuterà anche tra i banchi”.

Un messaggio che oggi, tra corse, sorrisi e applausi, è sembrato risuonare forte nel cuore di tutti i partecipanti.

Le classifiche

  • 3^ primaria M
    1°  Bottazzi Nicolò
    2° Limonta Simone
    3° Corti Leonardo
  • 3^ primaria F
    1^ Spreafico Matilde
    2^ Ferrieri Lea
    3^ Pezzino Giada
  • 4^ primaria M
    1° Pozzi Andrea
    2° Khrichenko Daniil
    3° Dell’Aquila Paolo
  • 4^ primaria F
    1^ Micheli Giada
    2^ Antonelli Benedetta
    3^ Bonaiti Emma
  • 5^ primaria M
    1° Scalinci Enea
    2° Cavicchioni Mattia
    3° Bartesaghi Riccardo
  • 5^ primaria F
    1^ Bona Martina
    2^ Panzeri Asia
    3^ Negri Caterina
  • 1^ secondaria M
    1° Montano Gabriel
    2° Nechar Bilal
    3° Turati Luca
  • 1^ secondaria F
    1^ Masserini Isabel
    2^ Scalinci Alice
    3^ Bottazzi Mia
  • 2^ secondaria M
    1° Colombo Christian
    2° Banneik Ilyas
    3° Ruffinoni Giulio Italo
  • 2^ secondaria F
    1^ Straniero Giulia
    2^ Erma Elisa
    3^ Brusadelli Giulia
  • 3^ secondaria M
    1° Tentori Gianluca
    2° Longoni Paolo
    3° Kajana Noel
  • 3^ secondaria F
    1^ Brusadelli Emma
    2^ Redaelli Viola
    3^ Naciri Saffia