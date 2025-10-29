A Oggiono oltre 600 alunni per i giochi sportivi studenteschi

Una grande festa di sport, amicizia e condivisione
L’iniziativa, oltre alla competizione, ha voluto ricordare i valori più autentici dello sport
OGGIONO L’istituto comprensivo di Oggiono ha ospitato la fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi, un appuntamento che ha coinvolto oltre 600 alunni tra scuola primaria e secondaria. Una mattinata di sole ha fatto da cornice a una grande festa di sport, amicizia e condivisione, capace di unire otto diverse annate scolastiche in un’unica, entusiasmante esperienza.
La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’Atletica Oggiono, guidata dal signor Longhi, e al prezioso contributo dei volontari che hanno garantito la sicurezza e l’organizzazione lungo il percorso. Presente per tutta la mattinata anche consigliere con delega allo sport Marcello Muscariello, che ha voluto essere vicino ai ragazzi, incoraggiandoli e condividendo con loro l’entusiasmo della giornata. Un ringraziamento speciale arriva dai professori Sozzi e Righetti, con il supporto della docente di motoria Andrea Ferrari e della docente Daniela Corti, che esprimono grande soddisfazione per il successo dell’evento.
L’iniziativa, oltre alla competizione, ha voluto ricordare i valori più autentici dello sport, impegno, rispetto e determinazione, come ben ha sottolineato Anna Danesi, campionessa del mondo di pallavolo, nel suo discorso al Quirinale: “Voglio dire una cosa semplicissima: fate sport. Fatelo a scuola e nel tempo libero, di giorno, di sera e, se necessario, anche di notte. Non ascoltate chi dice che lo sport è nemico dello studio, perché lo sport allena la concentrazione, rafforza il corpo e la mente e vi darà quella determinazione che vi aiuterà anche tra i banchi”.
Un messaggio che oggi, tra corse, sorrisi e applausi, è sembrato risuonare forte nel cuore di tutti i partecipanti.
Le classifiche
- 3^ primaria M
1° Bottazzi Nicolò
2° Limonta Simone
3° Corti Leonardo
- 3^ primaria F
1^ Spreafico Matilde
2^ Ferrieri Lea
3^ Pezzino Giada
- 4^ primaria M
1° Pozzi Andrea
2° Khrichenko Daniil
3° Dell’Aquila Paolo
- 4^ primaria F
1^ Micheli Giada
2^ Antonelli Benedetta
3^ Bonaiti Emma
- 5^ primaria M
1° Scalinci Enea
2° Cavicchioni Mattia
3° Bartesaghi Riccardo
- 5^ primaria F
1^ Bona Martina
2^ Panzeri Asia
3^ Negri Caterina
- 1^ secondaria M
1° Montano Gabriel
2° Nechar Bilal
3° Turati Luca
- 1^ secondaria F
1^ Masserini Isabel
2^ Scalinci Alice
3^ Bottazzi Mia
- 2^ secondaria M
1° Colombo Christian
2° Banneik Ilyas
3° Ruffinoni Giulio Italo
- 2^ secondaria F
1^ Straniero Giulia
2^ Erma Elisa
3^ Brusadelli Giulia
- 3^ secondaria M
1° Tentori Gianluca
2° Longoni Paolo
3° Kajana Noel
- 3^ secondaria F
1^ Brusadelli Emma
2^ Redaelli Viola
3^ Naciri Saffia