Acrodance. Due lecchesi in gara ai campionati europei

Tommaso Ravasio e Martina Galassi qualificati

Sono seguiti dall’insegnante Loredana Mazzoleni alla Stendhart Danza

OGGIONO – Grande soddisfazione per Stendhart Danza e per l’allenatrice Loredana Mazzoleni. Due suoi allievi rappresenteranno la nazionale italiana ai campionati europei di Acrofreedance che si svolgeranno il prossimo novembre a Nagikanitza, in Ungheria. I due giovani talenti sono il sedicenne Tommaso Ravasio e la ventenne Martina Galassi.

Ravasio e Galassi hanno iniziato a gareggiare lo scorso anno e avuto un percorso netto che li ha portati a vincere prima i regionali e poi i campionati nazionali. Adesso la sorpresa della convocazione con la nazionale per la trasferta ungherese a cui parteciperà anche la stessa Mazzoleni, tecnico federale della disciplina. L’allenatrice sarà anche la coreografa dell’esercizio di Ravasio, mentre Arianna Pilati si occuperà di seguire Galassi.

Acrodance Galassi Ravasio Mazzoleni Pilati
Da sinistra in primo piano Tommaso Ravasio e Martina Galassi. In secondo piano le istruttrici Arianna Pilati e Loredana Mazzoleni

L’Acrodance è uno sport che combina la danza classica con alcuni elementi acrobatici. Molto popolare soprattutto in nord Europa e nella penisola iberica, adesso sta crescendo anche nel nostro paese.

Ravasio e Galassi gareggeranno il 6 novembre in categoria Freedance.

“Sarà difficile, in nord Europa e in Spagna è uno sport molto popolare, ma noi arriveremo lì con la miglior preparazione possibile e vedremo come andrà alla fine” dichiara il tecnico Mazzoleni.