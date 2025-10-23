Acrodance. Due lecchesi in gara ai campionati europei

Tommaso Ravasio e Martina Galassi qualificati

Sono seguiti dall’insegnante Loredana Mazzoleni alla Stendhart Danza

OGGIONO – Grande soddisfazione per Stendhart Danza e per l’allenatrice Loredana Mazzoleni. Due suoi allievi rappresenteranno la nazionale italiana ai campionati europei di Acrofreedance che si svolgeranno il prossimo novembre a Nagikanitza, in Ungheria. I due giovani talenti sono il sedicenne Tommaso Ravasio e la ventenne Martina Galassi.

Ravasio e Galassi hanno iniziato a gareggiare lo scorso anno e avuto un percorso netto che li ha portati a vincere prima i regionali e poi i campionati nazionali. Adesso la sorpresa della convocazione con la nazionale per la trasferta ungherese a cui parteciperà anche la stessa Mazzoleni, tecnico federale della disciplina. L’allenatrice sarà anche la coreografa dell’esercizio di Ravasio, mentre Arianna Pilati si occuperà di seguire Galassi.

L’Acrodance è uno sport che combina la danza classica con alcuni elementi acrobatici. Molto popolare soprattutto in nord Europa e nella penisola iberica, adesso sta crescendo anche nel nostro paese.

Ravasio e Galassi gareggeranno il 6 novembre in categoria Freedance.

“Sarà difficile, in nord Europa e in Spagna è uno sport molto popolare, ma noi arriveremo lì con la miglior preparazione possibile e vedremo come andrà alla fine” dichiara il tecnico Mazzoleni.