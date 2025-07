ASD Oggiono Rugby Club, confermato Ripamonti. Pellegrino alla guida dei “piccoli”

L’imminente stagione 2025-2026 tra conferme e novità

Da settembre ricominceranno a pieno regime le attività del mini-rugby con la formula “allenamenti aperti”

OGGIONO – La giovane ed effervescente società brianzola ASD Oggiono Rugby Club conferma alla guida del settore tecnico per la stagione 2025-2026 l’esperto DT Daniele Ripamonti. Decisione maturata tra la dirigenza dell’associazione a seguito degli ottimi risultati ottenuti nella stagione appena passata con la crescita esponenziale del settore giovanile e dei piazzamenti di rilievo ottenuti nei numerosi tornei (nazionali e all’estero) ai quali le compagini oggionesi hanno partecipato nei mesi di maggio e giugno.

Interpellato il DT Ripamonti afferma: “Sono felice e soddisfatto della fiducia che mi è stata

rinnovata dalla dirigenza dell’Oggiono Rugby. Il lavoro formativo di atleti e tecnici per una

società in rapida crescita come la nostra è molto importante ed in questi anni, con l’aiuto

dei tecnici federali del Comitato Regionale Lombardo (CRL), abbiamo effettuato un

sostanziale up-grade. Per rafforzare la nostra idea di crescita, in accordo con la presidenza e i consiglieri, sono entusiasta di presentare Nicolò Pellegrino come nuovo Responsabile Tecnico del settore mini-rugby della nostra società”.

Nicolò, figlio d’arte del noto Vinicio Pellegrino, ha una solida formazione come atleta, avendo maturato la sua esperienza nell’Amatori Parma, dove ha affinato le sue competenze tecniche e tattiche. Ha militato fino alla Serie A nazionale, raggiungendo un livello di eccellenza che gli permette di trasmettere ai giovani atleti oggionesi competenze di alto livello e passione per il rugby. Da alcuni anni Nicolò ricopre con grande dedizione il ruolo di Head Coach della Under 12 della società brianzola e il suo impegno lo ha portato ad essere selezionato per partecipare, nella scorsa stagione, al “Master Regionale CRL per tecnici” organizzato dal Comitato Regionale Lombardia, ottenendo il patentino di Allenatore di 2º livello FIR. Un importante riconoscimento delle sue competenze e del suo percorso di formazione.

Il presidente Romeo Dell’Oro commenta così questa scelta: “Era da tempo che cercavamo un tecnico di alto livello per il nostro mini-rugby da affiancare al nostro Direttore Tecnico Daniele Ripamonti. Migliorare la crescita tecnica e sportiva del nostro settore giovanile è uno degli obiettivi fondamentali della nostra associazione. Crescita, intesa come sviluppo delle capacità e delle attitudini dei nostri piccoli atleti e supporto al miglioramento delle prestazioni dei nostri tecnici specializzati nel mini-rugby. Poter scegliere un giovane e promettente tecnico cresciuto nella nostra società è motivo di orgoglio e testimonianza del buon lavoro fatto in questi 10 anni”.

Le parole di Nicolò Pellegrino: “Quest’anno ho deciso di interrompere la mia carriera agonistica come giocatore e ho accettato con entusiasmo l’incarico proposto dal DT Ripamonti e dal CdA dell’Oggiono Rugby. Ripagherò la fiducia della società mettendo a

disposizione tutta la mia esperienza di giocatore e le competenze di tecnico maturate

in questi anni. Ho grande fiducia nei tecnici che mi affiancheranno in questa entusiasmante

sfida e sono certo che insieme faremo un ottimo lavoro”.

A partire da settembre, presso il De Coubertin di Oggiono, riprenderanno a pieno regime le attività di mini-rugby, rivolte a bambine e bambini dai 3 ai 12 anni di età. In quelle settimane l’associazione oggionese proporrà la formula “ALLENAMENTI APERTI”, dove bambini e i ragazzi fino ai 16 anni potranno provare per 4 allenamenti gratuiti l’esperienza del rugby (per informazioni info@oggionorugby.com -329 0525520). Il prossimo anno saranno 160 atleti dall’under 6 all’under 16 a militare nell’Oggiono Rugby.

Un’occasione speciale per avvicinare i più giovani a questo sport coinvolgente e formativo, sotto la guida di tecnici preparati e appassionati.