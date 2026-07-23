Basket 3vs3. Cibinetto convocata con la nazionale femminile

Giocherà la Youth Nations League

Protagonista della promozione con Costa, il prossimo anno sarà a Matelica

COSTA MASNAGA – L’ex Pantera Giorgia Cibinetto è stata convocata per il raduno della nazionale di 3vs3 dal responsabile tecnico Stefano Mancinelli e dall’allenatrice Lorenza Arnetoli. La ventenne è tra le azzurre che si prepareranno ad affrontare la “Youth Nations League 3×3 U21”.

La nazionale si ritroverà a Roma dal 28 al 31 luglio e poi volerà in Cechia e Slovacchia per giocare due tappe della Conference Europe-1.

Cibinetto ha svolto tutto il percorso giovanile nel Basket Costa Masnaga, facendo parte della squadra che ha conquistato la promozione in serie A1 la scorsa primavera. In campionato ha tenuto una media punti di poco superiore ai sette a partita, col 47% da due punti e il 31% da tre.

Una settimana fa l’ala di Carate Brianza ha annunciato di essersi accordata con la Halley Thunder Matelica, dove sarà uno dei punti di forza della squadra che giocherà la Serie A2.