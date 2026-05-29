Basket 3vs3. N’Guessan in ritiro con la nazionale azzurra

Dovrà ritrovarsi l’8 giugno a Roma

In campo in tre tornei internazionali

COSTA MASNAGA – Proseguono le soddisfazioni per il capitano del Basket Costa Masnaga Nancy N’Guessan. Il nome dell’ala biancorossa è stato inserito tra quelli che si disputeranno un posto per giocarsi le qualificazioni alla EuroCup e disputeranno successivamente due tornei FIBA di 3 vs 3.

N’Guessan dovrà ritrovarsi entro le 20 dell’8 giugno all’Hotel dello Sport, nel Centro Preparazione Olimpica di Roma. L’allenatore Agostino Origlio ha convocato inoltre Beatrice Calore (Roseto), Anastasia Conte (Nuovo Scrivia) Gina Marie Conti e Cristina Osazuwa (GEAS Sesto San Giovanni) Caterina Gilli (S. Martino di Lupari), Maria Miccoli (Campobasso) e l’atleta della University of Tampa Giorgia Palmieri.

Riserve a casa Silvia Nativi (Cagliari) e Ashley Edwoh (Sassari).

Le qualificazioni all’EuroCup si svolgeranno il 13 e 14 giugno a Kosice e le partite saranno trasmesse live sul canale della FIBA. Le ragazze italiane saranno poi impegnate in due Tornei FIBA, uno il 16 e 17 giugno a Orléans e l’altro il 19 e 20 ad Amsterdam.