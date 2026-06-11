Basket DR3. Giacomo “Ciccio” Valenti allenerà l’ARS Rovagnate

Sarà capo allenatore della DR2

Lo scorso anno era nello staff dell’U17 di Binzago

LA VALLETTA BRIANZA – Colpo a sorpresa per i dirigenti dell’ARS Rovagnate. Dopo aver annunciato l’addio a coach Guy Kaho, arrivato lo scorso anno, è stato pubblicato con un post sui social media il nome del nuovo allenatore della prima squadra, Giacomo “Ciccio” Valenti.

Livornese cresciuto a Milano, Valenti è un noto personaggio televisivo e conduttore radiofonico, da sempre collegato anche al mondo sportivo di nicchia, avendo commentato il wrestling WWE – quando era in chiaro su Italia 1 – lo Slamball insieme a Dan Peterson e pure il poker sportivo.

Dal 2018 Valenti è conduttore radiofonico del programma “Tutti pazzi per RDS”, insieme a Rossella Brescia e Baz.

Del suo curriculum cestistico si sa poco, lo scorso anno era allenatore a POB Binzago nello staff della formazione U17.

Come giocatore è cresciuto nell’Urania Milano, come tifoso è stato visto più volte in tribuna sugli spalti della Pallacanestro Livorno.