Basket femminile 3vs3. N’Guessan vincente a Vilnius

Insieme a lei anche l’ex biancorossa Osazuwa

il capitano del Basket Costa vince la tappa di Youth Nations League U23

COSTA MASNAGA – Ennesimo risultato internazionale per il capitano del Basket Costa Masnaga Nancy N’Guessan. L’atleta biancorossa ha conquistato la vittoria nella tappa di Vilnius (Lituania) del torneo Youth Nations League di pallacanestro 3vs3. Insieme a lei ad alzare il trofeo sono state Ludovica Sammartino (Sassari), Loredana Takougang e Ilaria Bernardi (San Giovanni Valdarno) e l’ex Pantera Cristina Osazuwa (Sesto San Giovanni).

La tre giorni di competizioni – svoltasi dall’1 al 3 giugno scorsi nel White Bridge Sport Field – ha visto le azzurre competere contro Germania, Lituania, Slovenia, Croazia e Azerbaijan.

La finale del torneo le azzurre l’hanno giocata proprio contro le padrone di casa della Lituania, vincendola col punteggio di 17-12. N’Guessan è stata la miglior marcatrice della nostra squadra con cinque punti, con Takougang, Bernardi e Osazuwa che si sono fermate a quota quattro.