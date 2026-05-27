Basket femminile. Basket Costa, il titolo U15 è tuo!

Battuta Frascati 55-53

“Un viaggio che nessuna dimenticherà” dichiara coach Molteni

CECINA – Un nuovo “scudettino” riempirà la bacheca del Basket Costa Masnaga, vinto lo scorso fine settimana dalla squadra U15 femminile allenata da coach Sara Molteni. Le Panterine, partite con l’ambizione di entrare tra le prime quattro in classifica, hanno fatto “saltare il banco” e vinto il titolo in finale contro il Club Bk Frascati in una gara tesissima.

Dopo aver passato il girone di qualificazione, nei quarti di finale il Basket Costa ha battutto il Sistema Rosa Pordenone (72-58) grazie a un terzo quarto da 22-8.

Nella semifinale tutta lombarda le Panterine hanno avuto la meglio sulla GEAS Basket Academy Sesto San Giovanni (66-61), conquistando la finale.

L’ultimo atto contro Frascati si è rivelato molto duro, una partita equilibratissima in cui nessuna delle due squadre è mai riuscita a prenderne il controllo. La tripla di Giulia Rech – 17 punti e quattro centri da oltre l’arco – ha dato a Costa Masnaga il definitivo 55-53, prima che la frascatese Iboudah facesse passi nell’ultima azione del match.

“Riguardo le immagini di ieri e ancora stento a credere che sia tutto vero – dichiara coach Molteni – le “raga”, dal primo giorno, hanno dimostrato una capacità di reagire alle difficoltà che mai nella mia carriera avevo incontrato. Etica del lavoro, piacere nello stare insieme, essere una la spalla dell’altra e un pizzico di incoscienza le hanno, ci hanno, rese una macchina perfetta, che è riuscita ad andare oltre i propri limiti fino ad arrivare lì dove forse solo noi immaginavamo di poter arrivare.

Voglio ringraziarle, una ad una, tutte e 16, per questo viaggio insieme che sono certa nessuna di noi dimenticherà mai e che spero darà a loro la forza di reagire ai momenti duri che sicuramente prima o poi troveranno sul loro cammino.”

Con questa vittoria il Basket Costa Masnaga riporta a casa il titolo U15 che mancava dal 2017.