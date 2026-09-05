Basket femminile. Che esordio per Matilde Villa ai campionati Mondiali

14 punti all’esordio
Le azzurre battono la Repubblica Ceca (63-54)
COSTA MASNAGA – Erano trentadue anni che la nazionale femminile di pallacanestro non si qualificava ai campionati mondiali di pallacanestro, ma quest’estate le ragazze allenate da coach Capobianco hanno interrotto il “digiuno”.
La formazione azzurra ha avuto un esordio positivo ieri, battendo col punteggio di 63-54 la Repubblica Ceca. Da sottolineare la prestazione dell’ex “panterina” Matilde Villa, finalmente tornata sui suoi standard dopo il brutto infortunio al ginocchio di oltre un anno fa.
Coach Capobianco fa partire Villa in quintetto e le hà ampio spazio. In oltre trenta minuti di gioco il prodotto del Basket Costa Masnaga lo ripaga con 14 punti – seconda marcatrice dietro i 19 di Cecilia Zandalasini – e un plus-minus di più dodici, il secondo migliore.
Villa ha anche fatto la giocata della partita, una tripla in step-back alla fine del terzo quarto che ha lanciato l’Italia verso la vittoria finale.
L’Italia tornerà in campo domani alle 20.45 contro la corazzata USA di Caitlin Clarck.
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