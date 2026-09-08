Basket femminile. Matilde Villa c’è, l’Italia no: sconfitta con la Cina

15 punti per l’ex Costa Masnaga

Italia sconfitta dalla Cina in maniera netta (51-71)

BERLINO – Non bastano i quindici punti di Matlide Villa a salvare l’Italia da una brutta sconfitta contro la Cina, quarta squadra nel ranking FIBA di pallacanestro femminile, nella terza partita dei Campionati Mondiali di pallacanestro femminile.

Le ragazze di coach Andrea Capobianco, a tratti eroiche nella sfida contro gli USA, non sono sostanzialmente mai state in partita contro la corazzata cinese, subendo l’incredibile stazza della talentuosa Xu Han (205 cm) e della giovanissima diciannovenne Ziyu Zhang (223 cm).

A condannare le azzurre anche le percentuali orride nel tiro da tre punti, con un misero 2/17 complessivo.

Fin dal primo quarto la squadra italiana non ha avuto risposte contro lo strapotere fisico cinese (7-23) e le cose non sono migliorare nella seconda frazione (21-40).

Le azzurre hanno avuto un ritorno d’orgoglio nel terzo quarto, arrivando a sfiorare la singola cifra di svantaggio, senza mai dare l’impressione di poter ribaltare la partita.

Con la sconfitta per 51-71 la nazionale italiana chiude il girone al terzo posto e dovrà affrontare nel turno preliminare l’Australia – terza nel ranking FIBA – mercoledì 9 settembre alle 20.45.