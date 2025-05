Basket femminile. Matilde Villa che sfortuna, il ginocchio va ko!

Rottura del legamento crociato per l’ex Costa

L’infortunio avvenuto nell’amichevole contro il Belgio

COSTA MASNAGA – Brutta tegola per la nazionale di pallacanestro femminile, in vista dei campionati Europei che si disputeranno dal 18 al 29 giugno prossimi: l’ex giocatrice del Basket Costa Masnaga Matilde Villa si è infortunata al ginocchio destro e non potrà partecipare alla manifestazione.

La ventenne si è infortunata nell’amichevole che l’Italia ha disputato e perso 61-64 a Kortrijk contro il Belgio, dopo soli quattro minuti di gioco. L’esito purtroppo è stato devastante: rottura del legamento crociato anteriore e diversi mesi di stop per la giocatrice brianzola. Al suo posto è stata convocata il playmaker della Reyer Venezia Mariella Santucci.

Villa era reduce da un campionato strepitoso con la Reyer Venezia, chiuso lottando fino all’ultimo nella finale contro la Famila Schio, persa persa alla quinta e decisiva sfida. Proprio nell’ultima partita Villa era stata grande protagonista, ma i suoi 23 punti non bastarono per far vincere la Reyer.

Lo scorso aprile la playmaker venne scelta dalla WNBA dalle Atlanta Dream, con la scelta numero 32.

Resterà invece nel gruppo della nazionale la sorella gemella Eleonora, attuale stella della università di Washington State.