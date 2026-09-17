Basket femminile. Matilde Villa firma con la WNBA

Firmato in contratto con le Atlanta Dream

Il probabile sbarco negli USA nel 2027

COSTA MASNAGA – Le buone prestazioni con la nazionale italiana hanno spinto le Atlanta Dream a offrire alla cestista brianzola Matilde Villa un contratto denominato “Developmental Contract”, quello che si offre alle giocatrici in via di sviluppo, che non permette però di poter giocare i play-off.

Villa è stata la 32° scelta delle Dream nel draft del 2024 ed è un punto di forza della nazionale italiana di pallacanestro femminile, con cui ha già disputato 17 partite a soli 21 anni.

Una nota pubblicata dalla Reyer Venezia, squadra in cui Villa sta giocando attualmente, ha chiarito che “la giocatrice onorerà il contratto di durata pluriennale sottoscritto con il club veneziano e, di conseguenza, disputerà le prossime stagioni sportive con la canotta orogranata. Ogni eventuale futura partecipazione dell’atleta in WNBA., che è motivo di vanto per l’intero movimento cestistico italiano, sarà stabilita di comune accordo tra le parti. Il presente comunicato viene rilasciato in pieno accordo con Matilde Villa e il suo entourage, con i quali la sinergia di intenti è totale”.

In sostanza lo sbarco di Villa nella WNBA non avverrà prima della stagione 2027.

Al momento sono due le giocatrici italiane che giocano nella lega americana, Cecilia Zandalasini e Costanza Verona.