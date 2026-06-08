Basket giovanile. Basket Costa, altro fine settimana super!

L’U14 femminile terza in Italia
L’U17 maschile vince il campionato Gold lombardo
COSTA MASNAGA – Il settore giovanile del Basket Costa Masnaga continua a ottenere risultati importanti, sia a livello regionale che nazionale.
Le Panterine U14 si sono classificate ieri al terzo posto nel campionato italiano femminile, disputatosi a Battipaglia. Dopo un percorso netto fino alle semifinali, le ragazze allenate da coach Masha Maiorano sono state nettamente sconfitte dalla Reyer Venezia – futura campionessa nazionale – cedendo nel finale e perdendo con un punteggio fin troppo punitivo (57-76).
Nella finale per il terzo posto le biancorosse si sono riprese alla grande, vincendo contro il Don Bosco Crocetta Torino (67-48).
Da segnalare l’inclusione di Rachele Riva nel quintetto delle migliori giocatrici, insieme a Sofia Zotti Pavlovic (Umana Reyer Venezia), Agata Zarillo (Umana Reyer Venezia), Camilla Sturm (Futurosa Trieste) ed Emma Viganò (Geas Basket Academy).
Per quanto riguarda il settore maschile, prestigioso risultato ottenuto dalla U17 Gold. I ragazzi di coach Billo hanno sconfitto in una tesissima finale (78-75) Bernareggio, infliggendo ai brianzoli la prima e unica sconfitta stagionale, vincendo così il titolo lombardo di categoria.
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