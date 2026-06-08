Basket giovanile. Basket Costa, altro fine settimana super!

L’U14 femminile terza in Italia

L’U17 maschile vince il campionato Gold lombardo

COSTA MASNAGA – Il settore giovanile del Basket Costa Masnaga continua a ottenere risultati importanti, sia a livello regionale che nazionale.

Le Panterine U14 si sono classificate ieri al terzo posto nel campionato italiano femminile, disputatosi a Battipaglia. Dopo un percorso netto fino alle semifinali, le ragazze allenate da coach Masha Maiorano sono state nettamente sconfitte dalla Reyer Venezia – futura campionessa nazionale – cedendo nel finale e perdendo con un punteggio fin troppo punitivo (57-76).

Nella finale per il terzo posto le biancorosse si sono riprese alla grande, vincendo contro il Don Bosco Crocetta Torino (67-48).

Da segnalare l’inclusione di Rachele Riva nel quintetto delle migliori giocatrici, insieme a Sofia Zotti Pavlovic (Umana Reyer Venezia), ⁠Agata Zarillo (Umana Reyer Venezia), Camilla Sturm (Futurosa Trieste) ed Emma Viganò (Geas Basket Academy).

Per quanto riguarda il settore maschile, prestigioso risultato ottenuto dalla U17 Gold. I ragazzi di coach Billo hanno sconfitto in una tesissima finale (78-75) Bernareggio, infliggendo ai brianzoli la prima e unica sconfitta stagionale, vincendo così il titolo lombardo di categoria.