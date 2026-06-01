Basket giovanile. Basket Costa, il titolo U13 è tuo!

Battuta la US Affrico (57-56)

La U19 chiude la Next Gen al quarto posto

COSTA MASNAGA– La bacheca del Basket Costa Masnaga si arricchisce di un ulteriore titolo. Lo scorso fine settimana la squadra U13 Gold di coach Mariani ha partecipato alle finali Jr NBA ad Ancona.

Le Panterine hanno vinto entrambe le gare del girone di qualificazione e sono andare a giocarsi la finalissima contro la US Affrico. Le lecchesi durante la gara hanno avuto anche un vantaggio in doppia cifra, vantaggio limato dalla scatenata Eleonora Montesi, autrice di 26 punti. Fortunatamente, nel finale, il tiro libero di Irene Illengo fissa il punteggio sul 58-57 finale.

Con questa vittoria il Basket Costa ottiene il suo secondo successo in quattro anni, avendo vinto anche l’edizione 2024.

Settimana scorsa la società di Bicio Ranieri era impegnata anche nelle finali della Next Gen U19. Il percorso delle giovani cestiste si è interrotto in semifinale con una netta sconfitta contro la Reyer Venezia (66-91), dopo un primo tempo chiuso avanti (38-34).

Il Basket Costa ha poi perso nettamente anche la “finalina” contro il Next Gen Team (61-79), chiudendo al quarto posto complessivo.