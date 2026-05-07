Basket giovanile. Basket Costa Masnaga, l’U17 è di bronzo!

Sconfitte in semifinali da Venezia (61-66)

Nella “finalina” superata la Derthona Tortona (74-61)

COSTA MASNAGA – Il Basket Costa Masnaga si conferma una vera e propria “power house” per quanto riguarda la pallacanestro giovanile femminile. La squadra U17 allenata da coach Pierangelo Rossi e dall’assistente Pietro DellaRovere ha conquistato il terzo posto ai campionati nazionali svoltisi sul campo di Tortona.

Il Basket Costa ha fatto percorso netto fino alle semifinali, quando ha dovuto cedere il passo alle future vincitrici di Venezia col punteggio di 61-66.

Nella “finalina” le panterine si sono consolate battendo le padrone di casa della Derthona Tortona, al termine di una partita in cui le lecchesi sono state quasi sempre in controllo (74-61).

Da segnalare l’inclusione nel quintetto delle migliori giocatrici del torneo della masnaghese Eleonora Tavella.

“Sono contento della stagione che abbiamo fatto, ma ovviamente non nascondo il rammarico per non aver portato a casa lo scudetto che era l’obbiettivo e sicuramente alla nostra portata -dichiara coach Rossi – voglio sottolineare che questo gruppo non è formato solo dalle 13 che erano presenti in Piemonte, ma da 21, con altre 8 ragazze che hanno lavorato insieme a loro per tutto l’anno. La qualità del lavoro svolto, infatti, si vede anche dai risultati che sta ottenendo la squadra che gioca il campionato regionale di cui fanno parte appunto le 8 panterine non presenti (insieme alle 2011). Minimo sei giorni su sette in palestra, che vuol dire voglia di sacrificarsi.”

La squadra masnaghese era composta da Federica Corti, Eleonora Tavella, Olivia Lelli, Anna Bruno, Sofia Attolini, Irene Radice, Valentina Calvanese, Ginevra Pini, Sara Barraco, Alexandra Janer, Valentina Lo Monaco, Eleonora Ros e Anabel Dediu.