Basket giovanile. Basket Costa, proseguono le convocazioni in nazionale

Olandi, Sanogo e Redaelli con la U18

Con la U16 giocheranno Janer, Pini e Radice

COSTA MASNAGA– La “cantera” del Basket Costa si conferma una fucina di talenti da cui le nazionali giovanili azzurre pescano a piene mani.

Le ultime convocazioni ufficiali per i raduni estivi sono quelle relative ai gruppi U18 e U16.

Per quanto riguarda la categoria superiore, al momento sono quattordici le atlete che si sono ritrovate il 13 luglio scorso a Montegrotto Terme. Tra di loro anche tre “panterine: il playmaker Giulia Olandi e le ali Giorgia Redaelli e Eva Awa Sanogo.

Oltre alle tre atlete, va segnalata anche la presenza di coach Facundo Bereziartua – allenatore della formazione recentemente promossa in serie A1 – come primo assistente di coach Michele Dall’Ora.

I campionati Europei U18 si disputeranno a Stoccolma a partire dal 1° agosto.

Nella categoria U16 che si radunerà oggi a San Bonifacio (Vr) sono ancora tre le ragazze provenienti dal Basket Costa: la guardia Irene Radice e le ali Alexandra Janer e Ginevra Pini. Non ce l’ha fatta a entrare nelle prime sedici Valentina Calvanese, inserita nella lista delle riserve a casa.

La nazionale U16 giocherà il campionato europeo a Bucarest. L’esordio avverrà il 14 agosto alle 13 contro Israele.

Va sottolineato che le la convocazione al raduno non garantirà la partecipazione agli Europei, visto che solo dodici atlete per squadra potranno essere chiamate.