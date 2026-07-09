Basket giovanile. Due “Panterine” ai mondiali U17 femminili

Convocate Tavella e Lelli

Prima partita l’11 luglio contro il Canada

COSTA MASNAGA– Alla fine ce l’hanno fatta: Olivia Lelli ed Eleonora Tavella hanno superato il taglio e faranno parte delle dodici cestiste del 2009 convocate da coach Maria Buzzanca per i prossimi Campionati Mondiali femminili U17.

La manifestazione di svolgerà a Brno (Repubblica Ceca) dall’11 al 19 luglio.

Tavella e Lelli sono state due dei punti di forza che hanno permesso alla squadra di coach Rossi di giungere al terzo posto ai campionati nazionali 2026, vincendo la “finalina” contro Derthona anche grazie ai 12 punti a testa delle giocatrici azzurre.

La guardia/ala Tavella, originaria di Tradate, è arrivata a Costa dal campionato U13, effettuando una crescita progressiva che nell’ultimo periodo ha visto un vero e proprio picco, permettendole di allenarsi anche con la serie A2.

Lelli è romagnola di Cervia, un playmaker giunto alla terza stagione a Costa Masnaga. Il prossimo campionato la giocatrice lascerà Costa, trasferendosi a Usmate in Serie A2.

La nazionale U17 esordirà sabato 11 luglio contro il Canada (14.45). Il secondo match lo disputerà il giorno successivo alle 11.30 contro la Nuova Zelanda e il terzo il 14 luglio alle 20.15 contro l’Egitto.