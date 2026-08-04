Basket giovanile. Pietro Villa non supera il taglio, niente Europei U16

L’oggionese non sarà tra i 12 convocati

Non inserito nella lista da coach Alberto Buffo

OGGIONO – L’oggionese Pietro Villa non disputerà i Campionati Europei U16 di pallacanestro, questo il verdetto delle scelte di coach Alberto Buffo annunciate ieri. Tra i dodici atleti che partiranno oggi per la Romania non c’è il nome del prodotto del Basket Costa Masnaga, attualmente in forza al PGC Cantù.

Villa ha iniziato a giocare nella società brianzola a soli cinque anni, effettuando tutto il percorso del minibasket e giocando spesso campionati Gold ed Eccellenza sotto età.

Nella scorsa stagione il play/guardia aveva deciso di cambiare e si era trasferito al PGC Cantù ed era stato l’unico giocatore della società canturina convocato.

Il percorso di Villa, iniziato lo scorso 9 luglio, non si è purtroppo concluso come sperato.

Anche l’altro talento sedicenne Eduardo Rios era stato preso in considerazione a inizio percorso, selezionato come riserva a casa. Il calolziese gioca attualmente a College Basketball, a Borgomanero.