Basket giovanile. Quattro “panterine” al raduno di San Pellegrino

Tre giorni di stage dal 7 al 9 settembre

Brave Brambilla, Illengo, Rimoldi e Simonetta

COSTA MASNAGA – Il Basket Costa Masnaga si dimostra una volta di più una realtà fondamentale per la pallacanestro giovanile lombarda. Nel raduno che si è concluso ieri a San Pellegrino Terme, in cui sono state convocate le migliori giocatrici nate nel 2013 in Lombardia, ben quattro provenivano dal Basket Costa.

Le giovani cestiste presenti allo stage regionale erano Linda Brambilla, Irene Illengo, Camilla Rimoldi e Greta Simonetta. In totale sono state ventiquattro le atlete che si sono allenate dal 7 al 9 settembre agli ordini del referente territoriale Marino Mannis e delle assistenti Giulia Pagani e Camilla Rachele Possali.

Con quattro cestiste, il Basket Costa è la società che ha avuto più convocazioni insieme alla Geas Basket Academy di Sesto San Giovanni.