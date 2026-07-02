Basket giovanile. Secondo posto per il Basket Costa nella Coppa Italiana

Panterine sconfitte in finale dalla US Africo Bk

Il torneo si è svolto al PalaCosta lo scorso fine settimana

COSTA MASNAGA – Vittoria sfumata per la formazione U13 del Basket Costa Masnaga nella Coppa Italiana 2026, torneo riservato alle migliori sedici squadre della categoria, organizzato dalla società biancorossa al PalaCosta, in collaborazione con la Legabasket femminile.

Nel girone di qualificazione le Panterine non hanno alcuna difficoltà di sorta, superando con divari molti ampi il Brixia Basket (111-34), l’Horus Padova (87-40) e la Libertas Moncalieri (78-56).

Passate senza sconfitte alla fase a eliminazione diretta, nei quarti di finale le lecchesi hanno superato il New Basket Ponente segnando più del doppio dei punti delle avversarie (94-44).

La semifinale contro il BCC Derthona è stata più combattuta (62-53) e in finale è arrivata l’unica sconfitta del trofeo, contro la US Affrico Bk, di un solo punto (57-58).

“Per il quarto anno consecutivo siamo stati scelti per organizzare questo evento, la conclusione dell’attività federale femminile, per il primo anno da soli, visto i problemi di impianto di Moncalieri, e per il primo anno nella categoria under13 – dichiara il presidente Bicio Ranieri – siamo fieri dei complimenti ricevuti da tutti i partecipanti per l’organizzazione precisa e puntuale di ognuna delle gare disputate. Anche in Lombardia possiamo gestire questi eventi, i nostri alberghi se stimolati, riescono a fare prezzi competitivi al resto d’Italia, la nostra ricettività e bellezza turistica non è inferiore e, anzi, riesce a concedere più varietà. Voglio esprimere la massima gratitudine a tutti i volontari, più di una ventina, che in questa settimana hanno donato il loro impegno per la buona riuscita dell’evento”.