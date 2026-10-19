Basket giovanile. Tre lecchesi selezionati dalla FIP per lo stage 2013

Selezionati Ossola, Spreafico e Viscardi

Il raduno martedì 20 ottobre a Calusco d’Adda

LECCO – Sono tre i giocatori di pallacanestro della provincia di Lecco che sono stati selezionati dalla Comitato Regionale Lombardia della FIP per partecipare a un allenamento collegiale.

L’appuntamento è inserito nell’ambito del Progetto di monitoraggio degli atleti nati nell’annata 2013.

I giocatori si ritroveranno martedì 20 ottobre al Palasport di Calusco D’Adda (Bg), in tre distinti gruppi d’allenamento, uno alle 16, il secondo alle 17e il terzo alle 18.

I cestisti della provincia di Lecco convocati sono Luca Ossola (Civatese), Emanuele Spreafico, Alessandro Colombo e Alessandro Viscardi (Basket Costa Masnaga). I tre dovranno ritrovarsi al campo entro le 15.40 e parteciperanno al primo dei due allenamenti insieme ai giocatori dell’Olimpia Milano e della Pallacanestro Cantù.