Basket giovanile. Tre lecchesi selezionati dalla FIP per lo stage 2013

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Basket Costa Alessandro Colombo 20261019
Alessandro Colombo

Selezionati Ossola, Spreafico e Viscardi

Il raduno martedì 20 ottobre a Calusco d’Adda

LECCO – Sono tre i giocatori di pallacanestro della provincia di Lecco che sono stati selezionati dalla Comitato Regionale Lombardia della FIP per partecipare a un allenamento collegiale.
L’appuntamento è inserito nell’ambito del Progetto di monitoraggio degli atleti nati nell’annata 2013.

I giocatori si ritroveranno martedì 20 ottobre al Palasport di Calusco D’Adda (Bg), in tre distinti gruppi d’allenamento, uno alle 16, il secondo alle 17e il terzo alle 18.

Civate Luca Ossola Civatese SRN Group 20261019
Luca Ossola

I cestisti della provincia di Lecco convocati sono Luca Ossola (Civatese), Emanuele Spreafico, Alessandro Colombo e Alessandro Viscardi (Basket Costa Masnaga). I tre dovranno ritrovarsi al campo entro le 15.40 e parteciperanno al primo dei due allenamenti insieme ai giocatori dell’Olimpia Milano e della Pallacanestro Cantù.

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