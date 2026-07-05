Basket Giovanile. Tre “Panterine” convocate in nazionale U18

Olandi, Redaelli e Sanogo in nazionale

Dal primo agosto giocheranno il Campionato Europeo

COSTA MASNAGA – Sono tre, su quattordici giocatrici in totale, le cestiste del Basket Costa Masnaga che sono state convocate da coach Michele Dall’Ora per far parte del gruppo che si giocherà i campionati europei U18 in programma in Svezia dall’1 al 9 agosto.

Le tre cestiste biancorosse in questione sono il playmaker Giulia Olandi e le ali Giorgia Redaelli e Eva Awa Sanogo. Delle tre, il prossimo campionato Olandi e Redaelli sono state confermata per giocare in serie A1, Sanogo andrà a Broni.

Il gruppo si radunerà a Montegrotto Terme il prossimo 13 luglio e inizierà un lungo raduno che prevederà anche le amichevoli con la Polonia (18 luglio), la Grecia (24 luglio), prima del trasferimento in Svezia, previsto per il 30.

La nazionale U18 giocherà in tre giorni consecutivi, il 1 agosto contro la Svezia, il 2 contro la Finlandia e il 3 contro il Belgio.