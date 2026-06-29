Basket giovanile. Villa e Niang tra i selezionati in nazionale

Pietro Villa tra i 18 convocati in U16

Niang sarà la stella della nazionale U18

LECCO – Due cestisti lecchesi sono stati selezionati per il primo raduno delle nazionali giovanili italiane, in vista dei campionati europei che si svolgeranno la prossima estate. L’oggionese Pietro Villa e il mandellese Cheick Niang faranno parte del primo gruppo di selezionati (18) rispettivamente nella squadra U16 e U18.

Villa è una “combo guard”, prodotto del Basket Costa Masnaga, dove ha iniziato a giocare a soli cinque anni. Nell’ultima stagione ha giocato nel PGC Cantù ed è l’unico giocatore della squadra canturina a far parte della squadra.

Villa si ritroverà a Bassano del Grappa il prossimo 9 luglio insieme agli altri ragazzi convocati da coach Alberto Buffo, con la speranza di entrare nel gruppo che giocherà i Campionati Europei a Oradea (Romania) dal 7 al 15 agosto prossimi.

Grande soddisfazione da parte di Bicio Ranieri, presidente del Basket Costa. “Siamo orgogliosi della prima pantera “maschile” convocata in nazionale – dichiara- è un ragazzo che, una volta strappato con le unghie al rugby e dopo aver girato energie e determinazione alla ricerca del successo nella pallacanestro, non ha più trovato ostacoli, nemmeno nel suo fisico normale in un mondo di “enormi”. Pietro ha anticipato tutti i tempi giocando, sotto età in campionati Gold ed Eccellenza; quando un anno fa ha deciso giustamente di lasciarci del tutto per ambire ai traguardi per noi impossibili da mettere nel mirino, abbiamo continuato ad aiutarlo mettendogli a disposizione allenatori e strutture per trovare nuovi stimoli per migliorarsi”.

Non dovrebbero invece esserci dubbi sulla convocazione della guardia Cheickh Niang con la squadra U18 di coach Marco Sodini, anche per il fatto che il Campionato Europeo si giocherà “in casa” del mandellese, tra Trento e Rovereto, dal 25 luglio al 2 agosto.

Il gruppo U18 si ritroverà al Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa il prossimo 6 luglio.