Basket inclusivo. Domenica scorsa a Oggiono il torneo di pallacanestro DIR

Quadrangolare per persone con Disagio Intellettivo Relazionale

OGGIONO – Domenica 29 gennaio si è svolta a Oggiono la tappa del campionato di pallacanestro DIR – gestito dalla UISP – rivolto alle persone con disagio intellettivo relazionale. Tra le quattro squadre partecipanti anche gli Screwers Oggiono/Arcore, squadra fondata dall’ex allenatore delle giovanili di Costa Masnaga Marcello “Cello” Sala e da Carlo Meroni. Il mini-torneo si è svolto nel palazzetto dell’oratorio San Filippo Neri.

La giornata ha visto scendere in campo altre tre squadre oltre gli Screwers: i Links Erba, gli Ultra Olgiate Comasco e la Briantea Cantù. Oltre alle classiche partite, gli atleti si sono sfidati anche in giochi di abilità.

La manifestazione è stata organizzata da a.s.d. Carma 4All degli ex giocatori Meroni e Sala. Lo stesso Cello ha riassunto così la giornata: “Un’emozione vedere la passione che ogni singolo giocatore mette sul campo per quello che è il sogno di tutti: spingersi verso l’alto migliorando, e in questo caso, fare canestro! Un sentito ringraziamento a tutte le squadre, ai giocatori, al super staff di istruttori/volontari e all’oratorio che ha preparato e offerto una succosa merenda finale!”

Il prossimo appuntamento del torneo si svolgerà sabato 18 marzo ad Arcore.