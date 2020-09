Oggiono Rugby Club, la crescita continua

Incominciata la stagione 2020/21

Diverse squadre al via, compreso una U12

OGGIONO – I giovani rugbisti dell’Oggiono Rugby Club sono pronti per tornare sul prato verde a giocare, guidati da nuovi educatori sotto le direttive di Luca Esposito, il nuovo direttore sportivo, e dal sempre energico Vinicio Pellegrino.

“I frutti di questi sei anni di lavoro si stanno vedendo – dichiara l’allenatore lecchese – infatti in questa stagione riusciremo, per la prima volta, a mettere in pista la formazione U12, di cui fanno parte molti dei bimbi che hanno iniziato nella nostra prima U6, ormai sei stagioni fa”.

Il bilancio della società verdeblu è assolutamente positivo, visto il numero di squadre proposte. “Oltre alla U12, che ha superato la ventina di giocatori, schiereremo due formazioni U10, tre U8 e una trentina di bambini nel gruppo dei cosiddetti “ciucci ribelli”.

Nonostante i numeri, la società brianzola non ha intenzione di fermarsi. “Venerdì scorso abbiamo fatto un Open Day al parco Peslago di Oggiono, con un ottimo riscontro di partecipanti. Venerdì 25 settembre ne faremo un altro, dalle ore 16.00 alle ore 17.30” conclude coach Pellegrino.

Chi vuole ulteriori informazioni su orari e sedi degli allenamenti può contattare direttamente Vinicio chiamando il numero 334.62.16.445.