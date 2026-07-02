Basket Serie A. A Costa Masnaga arriva la svedese Sandberg

Arriva dall’Hogsbo Basket Goteborg

Prima esperienza fuori dalla Svezia per la playmaker

COSTA MASNAGA – Ennesimo nuovo acquisto per la formazione di Serie A femminile del Basket Costa Masnaga. I dirigenti lecchesi si sono accordati con la svedese Astrid Sandberg, proveniente dall’Hogsbo Basket Goteborg, al suo primo campionato fuori dal paese baltico.

Sandberg è un playmaker di oltre 180 cm, nata a Stoccolma nel 2003. Dotata di ottimo fisico per il ruolo, porta con sé ottime doti di passatrice e un tiro da fuori in miglioramento. È un membro della nazionale svedese fin dalle categorie giovanili.

Per quanto riguarda la carriera senior, ha vinto il titolo di “Rookie dell’anno”, al suo esordio nella lega svedese, vestendo la maglia dell’Östersund Basket.

Dal 2024/25 ha giocato con la maglia dell’Hogsbo Basket Goteborg, tenenedo una media di 9.4 punti, 5 rimbalzi e 4 assist a partita.

“Non vedo l’ora che la stagione inizi – dichiara la giocatrice in un videomessaggio diffuso sui canali social della società – sono molto emozionata nel venire a giocare in Italia.Penso ci divertiremo molto”.