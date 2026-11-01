Basket Serie A. Basket Costa, altra pesante sconfitta

Biancorosse sconfitte da San Martino di Lupara (46-99)

“Non abbiamo messo attitudine, coraggio e cuore” dichiara coach Bereziartua

COSTA MASNAGA – Ennesima netta sconfitta per la CLV-Limonta Costa Masnaga in questo difficilissimo inizio di Serie A1 femminile. Le ragazze di coach Facundo Bereziartua hanno ceduto al CostaDome col punteggio di 46-99 alle venete dell’Alama San Martino di Lupari.

La gara è rimasta in equilibrio per un paio di minuti, poi le ospiti sono volate via con un tremendo parziale di undici punti consecutivi (2-13). Costa riesce a mantenere il distacco attorno alla decina di punti fino a metà primo quarto, poi cede (11-31).

Nel secondo quarto la squadra avversaria dà la spallata decisiva (19-57), rendendo sostanzialmente la ripresa un lungo “garbage time”.

Una partita difficile, non abbiamo messo attitudine, coraggio e cuore – dichiara coach Facundo Bereziartua – sapevamo di poter soffrire la pallacanestro di San Martino, avevamo cercato anche le soluzioni ma in partita non le abbiamo trovate. L’unica soluzione è quella di tornare in palestra a lavorare”

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA – ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 46-99

PARZIALI: 11-31; 19-57; 29-80

COSTA MASNAGA: Pilatone 7, Sandberg, Brennecke 4, rockett 11, Evans 5, Spinelli 2, Calvanese 2, Pini 6, Tavella 7, Redaelli n.e, Olandi 2. All. Bereziartua.