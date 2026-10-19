Basket Serie A. CLV-Limonta Costa Masnaga, terza sconfitta di fila

Roseto passa al CostaDome (64-83)

“Uno step avanti, ma non è abbastanza” dichiara coach Bereziartua

COSTA MASNAGA – Terza partita e terza sconfitta per la CLV-Limonta Costa Masnaga. Le brianzole, all’esordio stagionale tra le mura amiche, hanno ceduto il passo alle Panthers Roseto.

Il primo quarto della gara è combattuto, con un ottima Crockett – 19 punti in giornata, con tre triple a segno – che tiene a galla le biancorosse. Roseto allunga a metà secondo quarto (22-31) ma la CLV-Limonta resta in scia, andando negli spogliatoi con sette punti da recuperare (35-42).

Nella ripresa il Basket Costa non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Roseto controlla il match, tocca i venti punti di scarto nel quarto quarto e vola fino al punteggio finale di 64-83 finale.

“Abbiamo retto fino a metà partita, poi la differenza fisica e di esperienza sono uscite fuori – dichiara coach Facundo Bereziartua – abbiamo fatto uno step avanti, ma non è ancora abbastanza”.

CLV LIMONTA COSTA MASNAGA – PANTHERS ROSETO 64-83

PARZIALI: 18-20; 35-42; 50-64

COSTA MASNAGA: Pilatone 3, Sandberg 5, Brennecke 14, Crockett 19, Evans 6, Spinelli 13, Pini 2, Tavella, Redaelli, Olandi 2. All. Bereziartua.