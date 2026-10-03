Basket Serie A. Coach Bereziartua ritira il premio di allenatore dell’anno

Premiato da coach Andrea Capobianco

“Una vittoria più di squadra che mia” dichiara l’allenatore

CAMPOBASSO – Grande gioia per coach Facundo Bereziartua. L’allenatore della CLV Limonta Costa Masnaga ha ritirato venerdì 2 ottobre il premio di “Allenatore dell’anno” relativo al campionato di Serie A2, campionato che il coach di origine argentina ha vinto con la squadra masnaghese.

Giustamente soddisfatto il coach biancorosso, generoso nel condividere i meriti con tutti.

“È stata una vittoria più di squadra che mia, assistenti e staff medico e fisico hanno contribuito alla grande – dichiara l’allenatore – è stata una vittoria di squadra, la squadra ha dominato gli aspetti del gioco perché non può essere solo merito della filosofia, ma anche di chi la mette in pratica. Se non ci fosse stato quel gruppo di giocatrici non avrei vinto il premio e neanche il campionato. Onore a tutto lo staff e alla dirigenza”.

A premiare coach Bereziartua è stato coach Andrea Capobianco, allenatore della squadra nazionale di pallacanestro femminile che tanto bene ha fatto agli scorsi campionati mondiali.