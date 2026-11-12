Basket Serie A. Costa Masnaga, Brennecke ai saluti

Rescisso il contratto col Basket Costa

Buon inizio di stagione, poi il calo negli ultimi due match

COSTA MASNAGA – Senza vittorie in campionato e ora anche senza il centro titolare, per la CLV-Limonta Costa Masnaga questo non è senz’altro un periodo semplice. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato della rescissione consensuale del contratto con il pivot tedesco Merit Brennecke.

“Merit Brennecke e Basket Costa (nella persona di Fabrizio Ranieri) comunicano di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto che li legava. Le parti sono profondamente dispiaciute ma, nonostante gli sforzi collettivi, non si è riusciti a trovare altra via per garantire benessere e armonia a tutte le persone coinvolte.

Indubbiamente l’augurio comune è che il meglio possa essere raggiunto per ciascuno nel prosieguo della stagione sportiva”.

Brennecke, pivot di 192 cm, aveva iniziato bene la stagione – oltre dieci punti di media nelle prime tre gare – per poi sparire dalle rotazioni. Nei match contro San Martino di Lupari e Brixia Basket aveva giocato una media di 15 minuti, con soli 8 punti complessivi.