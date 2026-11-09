Basket Serie A. Costa Masnaga sfiora la vittoria a Brescia

Le Pantere resistono fino al 35′, poi il crollo (91-79)

“Abbiamo reagito, ma non è ancora abbastanza” dichiara coach Bereziartua

BRESCIA – La CLV-Limonta Costa Masnaga non riesce ancora a togliere lo zero dalla classifica. Le Pantere biancorosse hanno perso lo scontro con la RMB Brixia Basket di Brescia, lasciando alle bresciane la prima vittoria della stagione.

La gara tra le due formazioni è stata combattuta per tre quarti e addirittura è il Basket Costa a farsi preferire nel primo tempo, andando negli spogliatoi con tre punti di vantaggio (39-42), conservandone due alla fine del terzo quarto (60-62).

Purtroppo, nell’ultima frazione la squadra di coach Facundo Bereziartua ha ceduto di nel finale. Costa è rimasta in partita fino al 72-71 – a cinque minuti dalla fine – per poi subire un tremendo parziale di dieci punti consecutivi in meno di due minuti, parziale che ha indirizzato la partita verso il 91-79 finale.

22 punti e 5 assist per Sandberg, la migliore tra le Pantere.

Siamo sempre stati in partita ma purtroppo abbiamo ceduto negli ultimi cinque minuti – dichiara coach Bereziartua – una reazione c’è stata ma non è stato abbastanza”

RMB BRIXIA BASKET BRESCIA – CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA 91-79

PARZIALI: 23-20; 39-42; 60-62

COSTAMASNAGA: Pilatone 16, Sandberg 22, Brennecke 4, Crockett 15, Evans 2, Spinelli 9, Pini n.e, Tavella 6, Corti n.e, Redaelli n.e, Olando 5. All. Bereziartua.