Basket Serie A femminile. Basket Costa, accordo con Crockett

Ala, proviene dall’Università di Michigan

“Contenta dell’opportunità di venire a giocare a Costa” dichiara la cestista

COSTA MASNAGA – Secondo innesto proveniente dagli USA per la Limonta Costa Masnaga, in vista del nuovo campionato di serie A1. Dopo essersi accordati con Elle Evans, i dirigenti della società biancorossa hanno annunciato l’arrivo anche dell’ala Alyssa Crockett, direttamente dalla Michigan University.

Alta quasi 190 cm, la Crockett ha disputato oltre cento partita in quattro stagioni coi Wolverines, avendo un ruolo piuttosto marginale a livello statistico. Nella stagione 2025/26 ha giocato 29 partite – due volte in quintetto – tenendo una media di 2.3 punti e 1.4 rimbalzi, in sette minuti di gioco.

Specialista del tiro da fuori, due terzi delle sue conclusioni provenivano da oltre l’arco dei tre punti.

Da segnalare anche gli ottimi risultati dell’atleta a livello scolastico, essendo stata inserita nell’Academic All-Big Ten, la conference in cui giocava. Lo stesso risultato, ma nella Big-12, l’ha raggiunto anche la sua futura compagna Evans.

“Sono molto contenta dell’opportunità di venire a giocare a Costa – dichiara l’atleta in un videomessaggio – mi sono sentita accolta dalla squadra e dallo staff e sono pronta per giocare con le mie compagne”.