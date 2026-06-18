Basket Serie A femminile. Basket Costa, arriva Elle Evans

Arriva dalla Kansas University

Esterna, dotata di gran tiro da tre punti

COSTA MASNAGA – Primo acquisto ufficiale per i dirigenti della Limonta Costa Masnaga. La società biancorossa, neo promossa in Serie A1, ha annunciato l’arrivo della giocatrice americana Elle Evans.

“Sono molto emozionata di vivere la prossima stagione con Costa, non vedo l’ora di conoscere tutto e vivere l’Italia – ha dichiarato la giocatrice in un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della società – sono grata di poter far parte della squadra di Costa la prossima stagione”.

Evans è nata a Edwardsville (Illinois). Guardia ala di circa 190 cm, ha iniziato la sua carriera universitaria a South Dakota State University. Nel 2024/25 è passata alla prestigiosa università di Kansas per gli ultimi due anni di eleggibilità.

Nell’ultima stagione ha tenuto una media di 8.3 punti, tirando con il 45% da oltre l’arco del tiro da tre. Le due 69 “triple” sono state il secondo miglior dato stagionale nella storia dell’università.

Ottima studentessa, è stata inserita nell’Academic All Big 12 first team.