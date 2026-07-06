Basket Serie A femminile. Un pivot tedesco per il Basket Costa

Accordo con Merit Brennecke

Lo scorso anno oltre 12 punti di media nei Norrköping Dolphins

COSTA MASNAGA – Prosegue a gonfie vele il mercato di rafforzamento del Basket Costa per prepararsi alla Serie A1. Dopo aver annunciato l’arrivo della svedese SandBerg e delle statunitensi Crockett ed Evans, la società biancorossa si è accordata con il pivot tedesco Merit Brennecke.

“Non vedo l’ora di arrivare in Italia e aggiungermi alla grande famiglia di Costa per la prossima stagione – dichiara la giocatrice tedesca – ho sentito solo cose positive riguardo alla società e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie compagne”.

Brennecke è nata il 22 febbraio del 2000 ed è un centro di circa 190 cm. La cestista ha iniziato a giocare nel campionato tedesco ma nel 2023 si è spostata in Svezia dove, per tre stagioni consecutive, ha sempre segnato in doppia cifra, offrendo anche un ottimo contributo a rimbalzo.

Lo scorso campionato, giocato con la maglia dei Norrköping Dolphins, lo ha chiuso con 12.8 punti e 9.3 rimbalzi di media.

A livello di nazionale ha partecipato a due campionati europei giovanili, nel 2016 e nel 2019, ed è stata selezionata per la squadra A2.

Sempre con la maglia della Germania, ha partecipato a vari tornei di 3vs3