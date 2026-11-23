Un buon primo tempo non basta contro Livorno (56-80)

17 punti per un’incisiva Crockett

COSTA MASNAGA– Un buon primo tempo, poi il crollo nella terza frazione. La CLV-Limonta Costa Masnaga dà segnali positivi per almeno un tempo, ma non basta per battere le Ladies Libertas Livorno dell’ex Nancy N’Guessan (4 punti in 23’).

Nel primo quarto la partita è in assoluto equilibrio e sono le brianzole a farsi preferire alla fine, chiudendolo avanti di un punto (21-20). Livorno reagisce iniziando la seconda frazione con nove punti consecutivi, ma le Pantere non cedono e alla fine del primo tempo hanno solo cinque punti da recuperare (34-39).

Nel terzo quarto la partita si spacca in due. Le toscane piazzano un tremendo parziale di 2-14 e volano via, arrivando a toccare i venti punti di vantaggio (40-60) all’inizio del quarto periodo, vincendo col punteggio di 56-80.

Da segnalare i 17 punti di Crockett, pur con un negativo 0/8 da oltre l’arco dei tre punti.

“Una partita giocata per un tempo, nel terzo quarto abbiamo provato a reggere ma si è spenta la luce – dichiara coach Facundo Bereziartua – loro erano fisicamente più grosse e con una panchina più profonda. C’è stato comunque un mezzo passo avanti rispetto alle scorse partite”.

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA – LADIES LIBERTAS LIVORNO 56-80

PARZIALI: 21-20; 34-39; 40-59

COSTA MASNAGA: Pilatone 7, Sandberg 6, Spinelli 4, Crockett 17, Evans 9, Pini 4, Janer, Tavella 4, Corti 3, Redaelli n.e, Olando 2. All. Bereziartua.