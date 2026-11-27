Le lagunari vincono 93-48
18 punti per Evans, la migliore tra le lecchesi
VENEZIA – Non era certo a Venezia che la CLV-Limonta Costa Masnaga doveva cercare i primi punti in campionato, in una sfida impari. Nel recupero infrasettimanale di mercoledì 25 novembre le Pantere lecchesi sono state sconfitte dall’Umana Reyer col punteggio di 93-48.
Venezia mette le cose in chiaro fin dai primi secondi, segnando i primi sedici punti della partita (16-0). L’inizio tremendo non abbatte la formazione biancorossa e il primo quarto si chiude sul punteggio di 28-16. Nella seconda frazione le lagunari allungano ulteriormente, fino al 45-28 di metà partita.
Nella ripresa Costa riesce a segnare solo tre punti nei primi cinque minuti del terzo quarto, con Venezia che è volata via, visto a sfiorare i trenta punti di margine (59-31), chiudendo la gara poi con oltre quaranta punti di vantaggio.
Da segnalare per Costa Masnaga i 18 punti di Evans e i primi due in Serie A della giovanissima Janer. 20, con 7/9 dal campo, per l’ex Pantera Matilde Villa, semplicemente dominante.
Il Basket Costa tornerà in campo domenica 29 novembre alle 18 nella sfida interna contro Derthona, terza forza del campionato.
UMANA REYER VENEZIA – CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA 93-48
PARZIALI: 28-16; 45-28; 71-38
COSTA MASNAGA: Pilatone 2, Sandberg 4, Spinelli 6, Crockett 11, Evans 18, Pini 2, Janer 2, Tavella 3, Corti, Olandi. All. Bereziartua
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