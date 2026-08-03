Basket Serie A1. Basket Costa, si comincia a ottobre

Si partirà con il tradizionale “Opening day”

L’esordio contro le campionesse d’Italia di Schio

COSTA MASNAGA – La Legabasket Femminile ha pubblicato il calendario del prossimo campionato di Serie A1. Le squadre ammesse sono dodici.

Come tradizione, la prima giornata del campionato si disputerà su campo unico, il 3 e 4 ottobre. Quest’anno sarà Campobasso a ospitare l’apertura della stagione, il cosiddetto “Opening day”.

La neopromossa CLV-Limonta Costa Masnaga avrà un esordio durissimo, contro le campionesse italiane della Famila Wuber Schio, formazione che ha chiuso da imbattuta la stagione regolare (20-0), perdendo solo una partita nella sfida di finale contro Venezia.

La stagione regolare si chiuderà ancora al CostaDome il 14 marzo 2027 contro la Logiman Broni.

Al termine della regular season inizierà la fase denominata “Round of challenge”, della durata di quattro turni. Al termine di questa fase le prime otto squadre disputeranno i play-off, le ultime quattro i due turni di play-out che decreteranno la squadra che retrocederà in Serie A2.