Basket Serie A1 femminile. Il Basket Costa resta a casa!

La seria A1 si giocherà al PalaCosta

Il via libera arrivato lo scorso 16 luglio

COSTA MASNAGA– Con un annuncio pubblicato sul profilo ufficiale Facebook della società, firmato congiuntamente dall’Amministratore Delegato del Basket Costa Fabrizio Ranieri e dal sindaco di Costa Masnaga Sabina Panzeri, i dirigenti della società biancorossa hanno annunciato che giocheranno il prossimo campionato di Serie A1 “in casa”, ossia al PalaCosta.

A validare la possibilità della formazione lecchese di giocare al palazzetto cittadino ci hanno pensato la Lega Basket Femminile e gli enti competenti, lo scorso 16 luglio, garantendo al Basket Costa di poter giocare la prossima stagione nel palazzetto di via Verdi.

“Un risultato straordinario, raggiunto nel rispetto di tempistiche particolarmente stringenti che imponevano la presentazione di tutta la documentazione e delle certificazioni richieste a pena di esclusione dal campionato, che premia l’impegno, la determinazione e la capacità di fare squadra della Società, dell’Amministrazione Comunale e di tutti i soggetti coinvolti – si legge nel comunicato – questo importante traguardo è stato reso possibile grazie al prezioso contributo dei professionisti, delle Istituzioni competenti, di Lega Baskef Femminile e degli Enti che, con competenza, disponibilità e spirito di collaborazione, hanno accompagnato e supportato il percorso di ottenimento delle necessarie certificazioni e autorizzazioni richieste”.