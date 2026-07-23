Basket Serie A1 femminile. Pilatone sarà una nuova “Pantera”

La guardia arriva dalla Lupebasket

COSTA MASNAGA – Nuovo acquisto per la formazione di Serie A1 femminile del Basket Costa Masnaga. La dirigenza si è accordata la giovanissima Maria Pilatone, guardia di 176 cm, nata nel 2007.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza al Basket Costa -dichiara la giocatrice – darò sempre il massimo, ci vediamo presto in campo”.

Pilatone è cresciuta nel vivaio della Lupebasket di San Martino di Lupari (PD), dove è arrivata a soli 14 anni. Lo scorso campionato ha giocato il campionato di Serie B e ha avuto l’occasione anche di esordire anche con la formazione di Serie A1, chiudendo il campionato con sei presenze e altrettanti punti.

A livello giovanile la cestista è stata nominata nel miglior quintetto della Coppa Italia U19 e ha disputato il Campionato Europeo U20, terminato lo scorso 12 luglio. Nella manifestazione, che l’Italia ha concluso al 13° posto, Pilatone ha giocato quattro partite sulle sette complessive, con 2.2 punti di media in 10 minuti di gioco.