Basket Serie A1 femminile. Quanti addii al Basket Costa Masnaga

Ai saluti il capitano Nancy N’Guessan

Partiranno anche Moscarella, Brossman e Teder

COSTA MASNAGA – Il salto di categoria solitamente porta diversi cambiamenti nel roster di una squadra, ed è quello che sta succedendo al Basket Costa Masnaga, recentemente promosso nella Serie A1 di pallacanestro femminile. Saranno ben otto le Pantere che lasceranno la società biancorossa masnaghese.

L’addio che fa più rumore è sicuramente quello del capitano Nancy N’Guessan. L’ala lecchese, attualmente impegnata con la nazionale azzurra di 3vs3, è arrivata a Costa a 13 anni e ha effettuato tutto il percorso giovanile. Dopo un biennio a La Spezia in A2, N’Guessan era alla terza stagione consecutiva.

Costa Masnaga rinuncerà anche alla diciannovenne colombiana Marta Moscarella Contreras, migliore marcatrice stagionale a oltre 15 punti di media. Oltre a lei, lasceranno la squadra anche due punti fermi dello scorso campionato, Patty Brossman e l’estone Johanna Teder. L’esperto lungo aveva contribuito con una stagione in “doppia doppia” da 14.6 punti e 11.4 rimbalzi, mentre la guardia dell’est ne aveva aggiunti oltre 11, con 5 assist.

Le ultime a lasciare la squadra saranno Cibinetto, Volpato, Pirozzi ed Eva Sanogo, che però rimarrà in doppio utilizzo per disputare il campionato U19 Next Gen.