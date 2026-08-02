Basket Serie A1. Il Basket Costa completa il roster

Promosse le giovani Corti e Tavella

“Importante occasione di crescita”

COSTA MASNAGA – La Limonta Basket Costa Masnaga ha completato il roster della formazione che disputerà il campionato di Serie A1 femminile. Dopo gli innesti delle giocatrici più importanti, i dirigenti della società lecchese hanno promosso in prima squadra due ragazze della “cantera” biancorossa, Federica Corti ed Eleonora Tavella, entrambe classe 2009.

Delle due giocatrici, la più “quotata” è sicuramente Eleonora Tavella, ala di quasi 180 centimetri e membro della squadra nazionale U17 che ha giocato poche settimane fa il Campionato Mondiale U17 in Repubblica Ceca, chiudendo al decimo posto assoluto.

Tavella non è riuscita a incidere particolarmente nel roster di coach Maria Buzzanca, giocando solo cinque minuti di media in altrettante partite – su sette totali – senza riuscire a segnare punti.

“L’inserimento di Federica ed Eleonora nel roster conferma ancora una volta la filosofia di Basket Costa, da sempre impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti e nella costruzione di un percorso che accompagni le proprie atlete fino alla prima squadra – dichiarano i dirigenti – la stagione sarà per entrambe un’importante occasione di crescita, con l’obiettivo di farsi trovare pronte ogni volta che verranno chiamate in causa e di continuare il proprio percorso all’interno della famiglia biancorossa.