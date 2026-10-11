Basket Serie A1. Limonta Costa Masnaga ancora sconfitta

La O.ME.P.S. Battipaglia vince 83-62

“Non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto” dichiara coach Bereziartua

BATTIPAGLIA – Seconda netta sconfitta per la CLV Limonta Costa Masnaga nel campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile. Nella lunga trasferta di Battipaglia, la formazione biancorossa ha perso col punteggio di 83-62.

La formazione campana parte sprint – 14-3 dopo meno di quattro minuti – e non si guarda più indietro. Costa Masnaga resta attorno alla decina di punti di distacco per tutto il primo quarto, ma le cose peggiorano nel secondo dove, a metà frazione, la O.ME.P.S. ha già una ventina di punti di scarto (40-21).

La ripresa riparte con le lecchesi che avrebbero 20 punti da recuperare (50-30), ma le padrone di casa non permetteranno mai che il distacco scenda sotto un’ampia doppia cifra di margine.

A penalizzare le biancorosse le basse percentuali da tre punti (22%) e i soli sette tiri liberi tirati, contro i 21 delle avversarie.

“Complimenti a Battipaglia – dichiara coach Facundo Bereziartua – purtroppo noi non siamo scese in campo con l’atteggiamento giusto, e anche con le idee poche chiare e in A1 paghi tutte queste disattenzioni. Sicuramente ogni partita ci serve per migliorare e per lavorare sui nostri punti deboli”

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA – LIMONTA COSTA MASNAGA 83-62

PARZIALI: 21-13; 50-30; 66-48

COSTA MASNAGA: Pilatone 6, Sandberg 9, Brennecke 11, Crockett 16, Evans 8, Spinelli 8, Tavella, Corti, Redaelli 2, Olandi 2. All. Bereziartua.