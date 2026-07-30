Basket Serie A1. Martina Spinelli torna a Costa Masnaga

L’ala torna dopo cinque stagioni

Lo scorso anno in Serie A1 con la Dinamo Sassari

COSTA MASNAGA – Ulteriore innesto per la Limonta Costa Masnaga in vista del ritorno in Serie A1. La formazione biancorossa riabbraccerà l’ala Martina Spinelli, una delle migliori giocatrici uscite dal vivaio della squadra brianzola.

Ala di 187 centimetri, la ventiquattrenne ha fatto parte del gruppo di ragazze del 2002 che ha ottenuto grandissimi risultati a livello giovanile, sia con la maglia biancorossa di Costa Masnaga che con quella della nazionale.

Spinelli è rimasta a Costa Masnaga fino alla stagione 2020/21, per poi iniziare un lungo peregrinare in Italia in diverse formazioni di serie A1, passando da Ragusa all’Alpo Basket, con in mezzo una parentesi a Faenza.

Nell’ultima stagione l’ala ha giocato nella Dinamo Sassari, chiudendo con una media di 3 punti e 2.4 rimbalzi.

“Sono super contenta di annunciare che il prossimo campionato sarò ancora a Costa Masnaga, posto dove sono cresciuta e per me è come una famiglia – dichiara la giocatrice – insieme abbiamo raggiunto tantissimi traguardi, sono super carica per iniziare questa stagione e vivere tante belle emozioni insieme”