Basket Serie A2. Coach Bonacina porta Cento alla salvezza

Espugnato il campo di Roseto (63-83)

L’allenatore era stato assunto lo scorso 13 aprile

CENTO – Il coach barzanese Andrea Bonacina ha compiuto il miracolo: arrivato a Cento lo scorso 13 aprile, in meno di un mese l’allenatore ha portato la Baltur alla salvezza nel campionato di Serie A2.

La vittoria decisiva è stata ottenuta ieri sul campo di Roseto (63-83), la terza su altrettante partite di play-out.

“Missione compiuta e non avremmo potuto compierla senza Cento – dichiara l’allenatore in un video messaggio diffuso sui social della società – mi sono sentito a casa perché tutte le persone mi hanno accolto benissimo e hanno fatto la differenza, a partire da questo gruppo di giocatori che si è compattato e ha dato tutto”.

Bonacina ha poi ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alla salvezza, dallo staff ai dirigenti, passando per i tifosi. Nella chiusura del video l’allenatore ha poi ammesso la speranza che sia “solo un arrivederci”, augurandosi la conferma per la prossima stagione.