Basket Serie A2 femminile. Basket Costa in Paradiso, si torna in Serie A1

Battuta San Giovanni Valdarno (95-81)

Fantastica prova di Moscarella Contreras, 32 punti per lei

COSTA MASNAGA – A quattro anni di distanza dall’autoretrocessione del 2022 la Limonta Basket Costa Masnaga torna nuovamente in Serie A1, campionato che aveva disputato per tre stagioni consecutive, dalla promozione ottenuta nel 2019. A cedere il passo alle Pantere sono state le cestiste della Pol. Galli Basket San Giovanni Valdarno (95-81)

Le due formazioni avevano vinto le rispettive gare casalinghe in maniera abbastanza netta e ieri sera al CostaDome il punteggio è rimasto in equilibrio fino al termine del primo tempo, chiuso con tre punti di vantaggio per le lecchesi (45-42).

Con un terzo quarto da trentatré punti le Pantere provano a trovare la fuga decisiva (78-62), ma le ospiti non hanno intenzione di cedere senza lottare. San Giovanni Valdarno piazza un parziale di 0-11 nell’ultimo quarto, Costa Masnaga però non crolla e si rimette in carreggiata, vincendo con un’ampia doppia cifra di scarto (95-81).

Da segnalare la prova fenomenale della colombiana Moscarella Contreras, autrice di una doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi.

LIMONTA COSTA MASNAGA – POL. GALLI BASKET SAN GIOVANNI VALDARNO 95-81

PARZIALI: 25-19; 45-42; 78-62

COSTA MASNAGA: La Malfa n.e, Cibinetto n.e, Teder 16, Sanogo 3, Moscarella Contreras 32, Lelli, N’Guessan 13, Redaelli n.e, Pirozzi, Volpato 3, Brossmann 18, Olandi 10. All. Bereziartua F.