Basket Serie A2 femminile. Costa vince e va 1-0

Battuta Valdarno senza difficoltà (95-72)
Mercoledì in trasferta le Pantere si giocano la promozione
COSTA MASNAGA – Comincia col piede giusto la serie finale del campionato di A2 femminile per la Limonta Costa Masnaga. Nella gara d’esordio le pantere hanno battuto La Pol. Galli Basket Valdarno col punteggio di 95-72.
Prova di forza delle ragazze di coach Facundo Bereziartua fin dal primo quarto, chiuso con un vantaggio in doppia cifra e quasi trenta punti segnati (28-16). Nella seconda frazione le Pantere danno una spallata al match (44-20). Valdarno prova a rientrare con un parziale di nove punti consecutivi, ma sarà l’unica vera reazione della formazione ospite.
Nella ripresa il Basket Costa arriva a sfiorare i trenta punti di vantaggio (61-33) nel terzo quarto e li supera nella quarta frazione (92-60), prima di tirare i remi in barca e consentire alle avversarie di rendere meno amaro il punteggio finale.
La prossima partita si giocherà il 13 maggio in casa di Valdarno, eventuale “bella” il 17 al PalaCosta.
LIMONTA COSTA MASNAGA – POL. GALLI BASKET VALDARNO 95-72
PARZIALI: 28-16; 49-33; 74-52
COSTA MASNAGA: La Malfa, Cibinetto n.e, Teder 13, Sanogo, Moscarella 23, Lelli 7, N0Guessan 15, Redaelli, Pirozzi 9, Volpato 2, Brossmann 18, Olandi 8. All. Bereziartua.