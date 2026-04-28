Basket Serie A2. Il Basket Costa supera Livorno in gara 1

Vittoria al cardiopalma per 89 a 87

Giovedì la seconda gara delle semifinali play-off

COSTA MASNAGA – Il Limonta Costa Masnaga ha difeso il campo di gioco dall’assalto delle livornesi del Jolly Basket, nelle semifinali di play-off di Serie A2. Le ragazze di coach Facundo Bererziartua hanno vinto di sole due lunghezze e si preparano alla trasferta di gara 2, giovedì prossimo in Toscana.

Il primo quarto si dimostra equilibrato (25-25) e anche nella seconda frazione il tentativo di fuga delle Pantere – con un parziale di otto punti consecutivi! – viene rintuzzato, con Livorno che va negli spogliatoi con un punto di vantaggio (44-45).

La ripresa Livorno prova la fuga e a un minuto dalla fine ha tre punti di vantaggio. Un gioco da tre punti di Marangoni e il canestro di capitan Nancy N’Guessan ribaltano la partita, regalando al Basket Costa la vittoria (89-87)

LIMONTA COSTA MASNAGA – JOLLY BASKET LIVORNO 89-87

PARZIALI: 25-25; 44-45; 63-65

COSTA MASNAGA – La Malfa n.e, Cibinetto n.e, Teder 28, Sanogo n.e, Moscarella Contreras 21, Lelli 2, N’Guessan 10, Redaelli n.e, Pirozzi 2, Volpato 8, Brossman 12, Olandi 6. All. Bereziartua.